Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо узнали историю необычного дома на улице Короленко в Днепре.
Небольшой двухэтажный дом на Короленко сейчас занимают различные заведения и частные фирмы. Внимание здание привлекает необычными окнами и немногочисленной лепниной на фасаде. Он считается одним из самых маленьких доходных домов города.
Он был построен в конце 1890-х годов. Здание очень компактное – высотой 2,5 этажа. Сейчас дом нуждается в реставрации. Внутри его ремонтировали, но снаружи он выглядит не очень презентабельно: за всю свою «жизнь» дом потерял лепнину на фасаде, у него был изменен входной проем, с годами куда-то пропал навес над входом.
Практически единственное, что дошло до наших дней со времен строительства доходного дома – это ажурная решетка в арке здания и лепнина в некоторых комнатах.
Последняя есть на стенах и потолке, и выглядит довольно необычно – комнаты украшают музыкальные инструменты. Дом принадлежал братьям Бакк – Йосифу и Лейзеру.
Они не только сдавали комнаты внаем, но и открыли в доме музыкальный магазин.
Тут можно было купить не только граммофоны и пластинки, но и ноты, струнные инструменты, взять напрокат рояль или фисгармонь.
При магазине работала мастерская, был настройщик музыкальных инструментов.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок, А. Костюк
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