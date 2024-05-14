Как выглядел и где находился первый музыкальный магазин Екатеринослава: в его здании может побывать каждый (ФОТО)

Старинные здания города Днепра таят в себе многочисленные истории своих владельцев и постояльцев. Часто, эти истории можно узнать не столько по фасаду строения, а побывав внутри здания.

Журналисты dnepr.infо узнали историю необычного дома на улице Короленко в Днепре.

Небольшой двухэтажный дом на Короленко сейчас занимают различные заведения и частные фирмы. Внимание здание привлекает необычными окнами и немногочисленной лепниной на фасаде. Он считается одним из самых маленьких доходных домов города.

Он был построен в конце 1890-х годов. Здание очень компактное – высотой 2,5 этажа. Сейчас дом нуждается в реставрации. Внутри его ремонтировали, но снаружи он выглядит не очень презентабельно: за всю свою «жизнь» дом потерял лепнину на фасаде, у него был изменен входной проем, с годами куда-то пропал навес над входом.

Практически единственное, что дошло до наших дней со времен строительства доходного дома – это ажурная решетка в арке здания и лепнина в некоторых комнатах.

Последняя есть на стенах и потолке, и выглядит довольно необычно – комнаты украшают музыкальные инструменты. Дом принадлежал братьям Бакк – Йосифу и Лейзеру.

Они не только сдавали комнаты внаем, но и открыли в доме музыкальный магазин.

Тут можно было купить не только граммофоны и пластинки, но и ноты, струнные инструменты, взять напрокат рояль или фисгармонь.

При магазине работала мастерская, был настройщик музыкальных инструментов.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», А. Волок, А. Костюк

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