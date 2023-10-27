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  • 4 виші Дніпра та області увійшли до списку ВНЗ із “високим ступенем ризику”: які саме та що це значить

4 виші Дніпра та області увійшли до списку ВНЗ із “високим ступенем ризику”: які саме та що це значить

Сьогодні 21:25
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Деякі виші Дніпра та Кривого Рогу визнали такими, які можуть вважатися "ризиковими".

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Про це йдеться на сайті Міністерства науки та освіти України. 

Виші України оцінювала Державна служба якості освіти. Фахівці сформували перелік вишів за ступенем ризику. 28 з них отримали статус “високого ризику”. Серед них чотири це виші Дніпра та області. 

Ступені ризику демонструють, наскільки складно в закладі освіти організувати управління. Чим складніше, тим вищий ступінь ризику і тим частіше його треба перевіряти на відповідність нормам. 

Наразі перевірки у вишах з “високим ступенем ризику” мають проводити раз на два роки, із середнім – раз на три, а із незначним – один раз на п’ять років

Критерії оцінки такі:

  • кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років;
  • кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  • стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
  • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  • наявність відокремлених структурних підрозділів;
  • наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
  • частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

Фахівці додали до переліку вишів з “високим рівнем ризику” такі ВНЗ як:

  • Європейський медичний університет (Дніпро);
  • Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” (Дніпро);
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);
  • Дніпровська академія музики (Дніпро);

До переліку “ризикованих” також увійшли виші Києва, Полтави, Луганська, Херсона та низки міст України. Ще 186 вищих навчальних закладів додали до переліку таких, де середній ступінь ризику (64%) та 76 вважаються такими, які мають незначний ступінь ризику (26%).

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