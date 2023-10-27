4 виші Дніпра та області увійшли до списку ВНЗ із “високим ступенем ризику”: які саме та що це значить

Про це йдеться на сайті Міністерства науки та освіти України.
Виші України оцінювала Державна служба якості освіти. Фахівці сформували перелік вишів за ступенем ризику. 28 з них отримали статус “високого ризику”. Серед них чотири це виші Дніпра та області.
Ступені ризику демонструють, наскільки складно в закладі освіти організувати управління. Чим складніше, тим вищий ступінь ризику і тим частіше його треба перевіряти на відповідність нормам.
Наразі перевірки у вишах з “високим ступенем ризику” мають проводити раз на два роки, із середнім – раз на три, а із незначним – один раз на п’ять років
Критерії оцінки такі:
Фахівці додали до переліку вишів з “високим рівнем ризику” такі ВНЗ як:
До переліку “ризикованих” також увійшли виші Києва, Полтави, Луганська, Херсона та низки міст України. Ще 186 вищих навчальних закладів додали до переліку таких, де середній ступінь ризику (64%) та 76 вважаються такими, які мають незначний ступінь ризику (26%).
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