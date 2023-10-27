4 виші Дніпра та області увійшли до списку ВНЗ із “високим ступенем ризику”: які саме та що це значить

Деякі виші Дніпра та Кривого Рогу визнали такими, які можуть вважатися "ризиковими".

Про це йдеться на сайті Міністерства науки та освіти України.

Виші України оцінювала Державна служба якості освіти. Фахівці сформували перелік вишів за ступенем ризику. 28 з них отримали статус “високого ризику”. Серед них чотири це виші Дніпра та області.

Ступені ризику демонструють, наскільки складно в закладі освіти організувати управління. Чим складніше, тим вищий ступінь ризику і тим частіше його треба перевіряти на відповідність нормам.

Наразі перевірки у вишах з “високим ступенем ризику” мають проводити раз на два роки, із середнім – раз на три, а із незначним – один раз на п’ять років

Критерії оцінки такі:

кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років;

кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;

стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;

кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

наявність відокремлених структурних підрозділів;

наявність іноземних здобувачів вищої освіти;

частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

Фахівці додали до переліку вишів з “високим рівнем ризику” такі ВНЗ як:

Європейський медичний університет (Дніпро);

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут “Бейт-Хана” (Дніпро);

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);

Дніпровська академія музики (Дніпро);

До переліку “ризикованих” також увійшли виші Києва, Полтави, Луганська, Херсона та низки міст України. Ще 186 вищих навчальних закладів додали до переліку таких, де середній ступінь ризику (64%) та 76 вважаються такими, які мають незначний ступінь ризику (26%).

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