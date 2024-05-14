Спортсменка с Днепропетровщины выиграла Этап Кубка Европы по парусному спорту

Спортсменка с Днепропетровщины София Науменко, воспитанница школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета, победила на Этапе Кубка Европы в классе EurILCA 2024 SUI.
Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Отметим, соревнования проходили в Швейцарии, в них принимали участие 122 спортсмена. Впереди еще этапы, и если София выиграет следующие соревнования, Europa Cup Czech Repubic, то станет победительницей Кубка Европы!
Поздравляю спортсменку и ее тренеров с победой! Спасибо, что прославляете Украину и Днепропетровскую область на международной арене, — добавил Николай Лукашук.
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 9 медалей на чемпионате Украины по плаванию.
Читайте также:
Автор:
Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг"…
ПВО работала в 3 районах!
Будьте осторожны!
Важна любая информация!
В МВД рассказали, какие возрастные ограничения на вождение транспортом существуют.
В Днепре продолжается распродажа имущества Днепропетровского трубного завода, обанкротившегося в 2021 году.
Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг" за 5 млн грн.
ПВО работала в 3 районах!
Зарядите все!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на 12 квартале запланировано строительство одноэтажного торгового комплекса.
Это касается мужчин, которым присвоили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.
В Днепре и области зафиксировали три случая коклюша.
В Днепре наполовину завершили ремонт лестницы пешеходного моста на Монастырский остров.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!