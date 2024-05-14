Спортсменка с Днепропетровщины выиграла Этап Кубка Европы по парусному спорту

В соревнованиях принимали участие 122 спортсмена.

Спортсменка с Днепропетровщины София Науменко, воспитанница школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета, победила на Этапе Кубка Европы в классе EurILCA 2024 SUI.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Отметим, соревнования проходили в Швейцарии, в них принимали участие 122 спортсмена. Впереди еще этапы, и если София выиграет следующие соревнования, Europa Cup Czech Repubic, то станет победительницей Кубка Европы!

Поздравляю спортсменку и ее тренеров с победой! Спасибо, что прославляете Украину и Днепропетровскую область на международной арене, — добавил Николай Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 9 медалей на чемпионате Украины по плаванию.

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