Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными беспилотниками

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными ударными беспилотниками.
Подразделения ПвК “Схід” уничтожили 4 шахеда. По одному — в Новомосковском и Каменском районах. И еще два — в Днепровском.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Около полуночи звуки войны в области стихли. С тех пор во всех городах, селах и поселках было спокойно, — написал он.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре снова планово будут выключать свет (АДРЕСА).
Читайте также:
Автор:
Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг"…
В соревнованиях принимали участие 122 спортсмена.
Будьте осторожны!
Важна любая информация!
В МВД рассказали, какие возрастные ограничения на вождение транспортом существуют.
В Днепре продолжается распродажа имущества Днепропетровского трубного завода, обанкротившегося в 2021 году.
Коммунальная гостиница "Заря" в Каменском досталась ООО "Трейд инвест холдинг" за 5 млн грн.
В соревнованиях принимали участие 122 спортсмена.
Зарядите все!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на 12 квартале запланировано строительство одноэтажного торгового комплекса.
Это касается мужчин, которым присвоили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.
В Днепре и области зафиксировали три случая коклюша.
В Днепре наполовину завершили ремонт лестницы пешеходного моста на Монастырский остров.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!