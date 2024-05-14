Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными беспилотниками

ПВО работала в 3 районах!

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными ударными беспилотниками.

Подразделения ПвК “Схід” уничтожили 4 шахеда. По одному — в Новомосковском и Каменском районах. И еще два — в Днепровском.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Около полуночи звуки войны в области стихли. С тех пор во всех городах, селах и поселках было спокойно, — написал он.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре снова планово будут выключать свет (АДРЕСА).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: