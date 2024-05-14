Утром враг ударил по Никополю из артиллерии: погиб мужчина

Сегодня с самого утра враг открыл по Никополю артиллерийский огонь.
Погиб 45-летний мужчина. Еще один, 47 лет, получил осколочные ранения.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Другие последствия российской атаки уточняются.
Напомним, ранее мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровскую область дальнобойными беспилотниками.
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