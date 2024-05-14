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В «Дії» скоро появится удостоверение ветерана: детали

Сегодня 10:25
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Сейчас проходит бета-тестирование новой услуги!

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Скоро в приложении «Дія» можно будет добавить и шерить удостоверение ветерана.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дії». Также документ станет доступным для члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и/или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Сейчас проходит бета-тестирование новой услуги! Присоединяйтесь первыми к оценке новых возможностей в «Дії», если вы:

  • участник боевых действий;
  • лицо с инвалидностью вследствие войны;
  • участник войны;
  • пострадавший участник Революции Достоинства;
  • член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • член семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Также, кроме одного или нескольких из перечисленных статусов, вы сможете принять участие, если имеете:

  • ID-карту или загранпаспорт в «Дії»;
  • верифицированную карточку налогоплательщика.

Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе!

Пользуйтесь первыми и делитесь фидбеком с командой «Дії», как вы оцениваете: понятность интерфейса; корректность и полноту данных, которые подтянутся в документ; удалось ли отобразить документ лица; отображается ли корректно фото лица на удостоверении, — отметили в Минцифры.

Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» появились образовательные документы.

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