В «Дії» скоро появится удостоверение ветерана: детали

Скоро в приложении «Дія» можно будет добавить и шерить удостоверение ветерана.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дії». Также документ станет доступным для члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и/или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.
Сейчас проходит бета-тестирование новой услуги! Присоединяйтесь первыми к оценке новых возможностей в «Дії», если вы:
Также, кроме одного или нескольких из перечисленных статусов, вы сможете принять участие, если имеете:
Зарегистрироваться на тестирование можно в чатботе!
Пользуйтесь первыми и делитесь фидбеком с командой «Дії», как вы оцениваете: понятность интерфейса; корректность и полноту данных, которые подтянутся в документ; удалось ли отобразить документ лица; отображается ли корректно фото лица на удостоверении, — отметили в Минцифры.
Напомним, ранее мы писали, что в «Дії» появились образовательные документы.
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