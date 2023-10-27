Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках

Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках

Сегодня 17:55
просмотров

Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.

Новости Днепра про Криворожский

Более двух суток в Кривом Роге искали 14-летнего Даниила Косенкова, который ушел гулять и не вернулся. Впоследствии полицейские сообщили, что подростка нашли, жертвой преступления он не стал.

Как оказалось, все это время молодой человек был в Никополе. По словам правоохранителей, утром 27 октября им позвонили люди, которые увидели на вокзале в Никополе подростка, долго бродящего по вокзалу с кошкой в руках.

Полицейские выехали на место и поняли, что это парень, которого разыскивали вторые сутки. Правоохранители позвонили матери юноши, а затем забрали его в Кривой Рог.

С Данилой и его матерью провели профилактическую беседу.

Сотрудники полиции выражают благодарность неравнодушным гражданам за помощь в поисках несовершеннолетнего.

Новости Днепра про Криворожский

Судя по пылесосу в руках юноши, «наказание» ему уже придумали.

Новости Днепра про Криворожский

Однако хорошо, что все завершилось хэппи-эндом.

Новости Днепра про Криворожский

Напомним, ранее в Никополе спустя сутки нашли дедушку, который пошел за тыквами и пропал. Как оказалось позже, он заблудился в траве Каховского водохранилища и не смог вернуться домой.

Читайте также:

Новости Днепра про Криворожский Українська Новости Днепра про Криворожский Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков
Новости Днепра
Сегодня 18:42
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков

Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч…

В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые
Новости Днепра
Сегодня 18:11
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с
Новости Днепра
Сегодня 17:22
На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с

Уровень опасности – первый, желтый.

В Днепропетровской области разоблачили 70-летнего наркоагронома: выращивал каннабис между подсолнечниками
Новости Днепра
Сегодня 16:31
В Днепропетровской области разоблачили 70-летнего наркоагронома: выращивал каннабис между подсолнечниками

У мужчины изъяли 40 кг каннабиса и вырвали более 5,6…

Последние новости

В Днепр и область запретили ввозить товары из США и Южной Кореи: что забанили и почему
В Днепр и область запретили ввозить товары из США и Южной Кореи: что забанили и почему

На территорию Днепропетровской области запретили завоз некоторых товаров из США и Южной Кореи.

Сегодня 22:00
2
просмотров
4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит
4 вуза Днепра и области вошли в список вузов с «высокой степенью риска»: какие именно и что это значит

Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".

Сегодня 21:25
2
просмотров
В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)
В центре Днепра заметили автомобиль-призрак (ФОТО)

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.

Сегодня 20:44
5
просмотров
Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре
Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре

Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.

Сегодня 20:10
0
просмотров
В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее
В Днепре вандалы в очередной раз повырывали спинки у всех скамеек на аллее

В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.

Сегодня 19:27
2
просмотров
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков
На Днепропетровщине командир-финансист и офицер-юрист нанесли воинской части 500 тыс. убытков

Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые
В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

Сегодня 18:11
6
просмотров
Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия
Какие предприятия в Днепре могут бронировать сотрудников от мобилизации: условия

«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.

Сегодня 17:27
4
просмотров
На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с
На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с

Уровень опасности – первый, желтый.

Сегодня 17:22
7
просмотров
На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок
На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок

Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.

Сегодня 16:58
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх