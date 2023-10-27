Криворожский «дядя Федор»: пропавшего вчера юношу нашли в Никополе с кошкой в руках

Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.

Более двух суток в Кривом Роге искали 14-летнего Даниила Косенкова, который ушел гулять и не вернулся. Впоследствии полицейские сообщили, что подростка нашли, жертвой преступления он не стал.

Как оказалось, все это время молодой человек был в Никополе. По словам правоохранителей, утром 27 октября им позвонили люди, которые увидели на вокзале в Никополе подростка, долго бродящего по вокзалу с кошкой в руках.

Полицейские выехали на место и поняли, что это парень, которого разыскивали вторые сутки. Правоохранители позвонили матери юноши, а затем забрали его в Кривой Рог.

С Данилой и его матерью провели профилактическую беседу.

Сотрудники полиции выражают благодарность неравнодушным гражданам за помощь в поисках несовершеннолетнего.

Судя по пылесосу в руках юноши, «наказание» ему уже придумали.

Однако хорошо, что все завершилось хэппи-эндом.

Напомним, ранее в Никополе спустя сутки нашли дедушку, который пошел за тыквами и пропал. Как оказалось позже, он заблудился в траве Каховского водохранилища и не смог вернуться домой.

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