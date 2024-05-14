Украинцам напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей

В МВД рассказали, какие возрастные ограничения на вождение транспортом существуют.

В Министерстве внутренних дел Украины напомнили, какие возрастные ограничения действуют для водителей разного типа транспорта. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД в телеграм-канале.

В МВД рассказали, кому и за руль каких транспортных средств запрещается садиться

В частности, лица, достигшие 16 лет, имеют право сдавать экзамены на право управления мотоциклом (категория «А»). Обратите внимание, что этот возраст достаточен для вождения не только мотоцикла, но также скутеров и мопедов, относящихся к категории «А1».

Тем временем садиться за руль квадроциклов, легковых и грузовых автомобилей можно с 18 лет.

Важно, учиться и готовиться самостоятельно на эти категории можно раньше, но сдавать теоретический экзамен – только достигнув совершеннолетия, подчеркнули в МВД.

Управлять ими же, но с тяжелыми прицепами можно с 19 лет. Водить автобусы и микроавтобусы в Украине можно с 21 года.

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