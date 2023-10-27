На Днепропетровщину в субботу налетит сильный ветер: 17-22 м/с

В субботу, 28 октября, на Днепр и область налетит сильный ветер – порывы будут достигать 17-22 м/с.
Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
28 октября в Украине порывы ветра 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с; ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительный дождь (I уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.
Кроме того, завтра в Днепре ночью возможен дождь, температура +15°…+13°С; днем – облачно, без существенных осадков, температура +18°…+20°С.
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