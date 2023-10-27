На Днепропетровщине из-за ДТП вспыхнул автомобиль: пострадала 16-летняя девушка

Напомним, сегодня в результате обстрела Никополя пострадала женщина и 5-летний ребенок.

Огнем поврежден легковой автомобиль Daewoo Lanos на площади 3 кв. м. В 13:30 пламя локализовано и в 13:40 ликвидировано.

Из-за ДТП травмировалась 16-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье Daewoo Lanos. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу.

Приехав на вызов, ГСЧС выяснили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и Hyundai Santa FE произошло возгорание легковушки Daewoo Lanos.

Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.

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