Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Сьогодні 15:34
просмотров

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Вони вдарили по Нікополю з артилерії.

На жаль, постраждали двоє людей – це 5-річний хлопчик та 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також у місті пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей, авто, лінії електропередач.

Інформація уточнюється.

Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінкаУкраїнська Новости Днепра про Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінкаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині

Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…

На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів
Новини Дніпра
Сьогодні 18:42
На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч…

У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше
Новини Дніпра
Сьогодні 18:11
У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.

Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…

Наверх