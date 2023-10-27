Ворог вгатив по Нікополю з артилерії: постраждали 5-річний хлопчик та жінка

Вони вдарили по Нікополю з артилерії.
На жаль, постраждали двоє людей – це 5-річний хлопчик та 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також у місті пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей, авто, лінії електропередач.
Інформація уточнюється.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині: постраждали 8 рятувальників.
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