На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчина

У Новомосковському районі через ДТП спалахнула автівка.

Вдень 27 жовтня на трасі Харків – Сімферополь поблизу села Хащове Новомосковського району спалахнулася автівка.

Приїхавши на виклик, ДСНС з’ясували, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos» та «Hyundai Santa FE» сталося займання легковика «Daewoo Lanos».

Через ДТП травмувалася 16-річна дівчина, яка сиділа на пасажирському сидінні «Daewoo Lanos». Неповнолітню ушпиталили до лікарні.

Вогнем пошкоджено легковий автомобіль «Daewoo Lanos» на площі 3 кв. м. О 13:30 полум’я локалізовано та о 13:40 ліквідовано.

Автомобіль згорів майже повністю.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу Нікополя постраждала жінка та 5-річна дитина.

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