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На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчина

Сьогодні 16:21
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У Новомосковському районі через ДТП спалахнула автівка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчина

Вдень 27 жовтня на трасі Харків – Сімферополь поблизу села Хащове Новомосковського району спалахнулася автівка. 

Приїхавши на виклик, ДСНС з’ясували, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів «Daewoo Lanos» та «Hyundai Santa FE» сталося займання легковика «Daewoo Lanos».

Через ДТП травмувалася 16-річна дівчина, яка сиділа на пасажирському сидінні «Daewoo Lanos». Неповнолітню ушпиталили до лікарні. 

Вогнем пошкоджено легковий автомобіль «Daewoo Lanos» на площі 3 кв. м. О 13:30 полум’я локалізовано та о 13:40 ліквідовано.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчина

Автомобіль згорів майже повністю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчина

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу Нікополя постраждала жінка та 5-річна дитина. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчинаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині через ДТП спалахнула автівка: постраждала 16-річна дівчинаРусский

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