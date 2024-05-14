Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:30
просмотров

Зарядіть все!

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 14 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • пров. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорізьке шосе: 25, 26-А, 28, 30-Л, 32-Б, 38, 48;
  • вул. Незалежності: 27.

А з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії на:

  • вул. Незалежності: 8, 14, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32.

Про це повідомили у міській раді. 

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на 12 кварталі на місці старого готелю може з’явитися новий торговельний комплекс
    Новини Дніпра
    Вчора 22:18
    У Дніпрі на 12 кварталі на місці старого готелю може з’явитися новий торговельний комплекс

    У Дніпрі на 12 кварталі запланували будівництво одноповерхового торговельного комплексу.

    У Дніпрі в дитини виявили кашлюк
    Новини Дніпра
    Вчора 20:46
    У Дніпрі в дитини виявили кашлюк

    У Дніпрі та області зафіксували три випадки кашлюку.

    У Дніпрі частково відкрили сходи пішохідного мосту на Монастирський острів
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    У Дніпрі частково відкрили сходи пішохідного мосту на Монастирський острів

    У Дніпрі наполовину завершили ремонт сходів пішохідного мосту на Монастирський…

    У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся
    Новини Дніпра
    Вчора 19:23
    У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся

    У Дніпровському районі під час пожежі постраждала пенсіонерка.

    Наверх