Де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 14 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії на:
Про це повідомили у міській раді.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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