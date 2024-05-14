Де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Зарядіть все!

Сьогодні, 14 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

пров. Джинчарадзе: 4, 8;

Запорізьке шосе: 25, 26-А, 28, 30-Л, 32-Б, 38, 48;

вул. Незалежності: 27.

А з 8:00 до 20:00 не буде електроенергії на:

вул. Незалежності: 8, 14, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32.

Про це повідомили у міській раді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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