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  • “Вы больные люди”: у Києві водій таксі відмовився говорити українською та вигнав пасажирок

“Вы больные люди”: у Києві водій таксі відмовився говорити українською та вигнав пасажирок

Сьогодні 10:47
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На інцидент уже відреагували у сервісі таксі Bolt та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Днями у Києві стався мовний скандал у таксі: водій відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та вигнав їх.

Про це повідомив у Facebook політичний експерт та громадський активіст Андрій Смолій.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

  • “Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?”
  • “Вы больные люди, ребят.”
  • “Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?”
  • “Это вы говорите “ви хвора”, я не говорил. Забирайте свои… До свидания, ребят.”

У результаті таксист скасував замовлення та поїхав.


Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вже відреагував на інцидент. Він заявив, що водій таксі порушив статтю 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є державна мова. Та зазначив, що чоловіку “не вдасться уникнути покарання”.

Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності, – сказав Тарас Кремінь.

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Також на цю ситуацію вже відреагували у компанії Bolt, де працював таксист.

Там заявили, що “глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії Bolt”. Також його відсторонили від користування сервісом назавжди.

Ми глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії Bolt. До акаунту водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп із Дніпра відмовився говорити українською у прямому ефірі та вербально “напав” на ведучого.

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