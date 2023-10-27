Мешканці Дніпра не зможуть користуватися популярною послугою від одного з мобільних операторів

Із 31 жовтня 2023 року компанія “Київстар” припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі.
Про це повідомили у пресслужбі мобільного оператора.
Там зазначили, що на зміну MMS прийшли нові технології, які дозволяють передавати мультимедійні повідомлення, зокрема швидкісний 4G-інтернет і популярні месенджери.
У зв’язку з тим, що обмін MMS повідомленнями вже не має попиту, а ця технологія застаріла, з 31 жовтня 2023 року компанія Київстар припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі. Впевнені, що абоненти не відчують незручностей у зв’язку з припиненням дії послуги, адже передавати мультимедійні повідомлення можна без додаткової плати за допомогою швидкісного 4G-інтернету і популярних месенджерів, – йдеться у повідомленні.
У “Київстар” додали, що функція Автовідповідач у вигляді MMS, яка надається на базі послуги, та пакети MMS, що входять в умови деяких корпоративних тарифних планів, також припинять свою дію.
Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до контакт-центру “Київстар” за номером 466.
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