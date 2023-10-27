Враг ударил по Никополю из артиллерии: пострадали 5-летний мальчик и женщина

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.

Они ударили по Никополю из артиллерии.

К сожалению, пострадали два человека – это 5-летний мальчик и 58-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также в городе повреждены 10 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 13 – побиты. Повреждены 20 солнечных панелей, авто, линии электропередач.

Информация уточняется.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты ударили ракетой по пожарной части в Харьковской области: пострадали 8 спасателей.

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