Враг ударил по Никополю из артиллерии: пострадали 5-летний мальчик и женщина

Они ударили по Никополю из артиллерии.
К сожалению, пострадали два человека – это 5-летний мальчик и 58-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также в городе повреждены 10 частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 13 – побиты. Повреждены 20 солнечных панелей, авто, линии электропередач.
Информация уточняется.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты ударили ракетой по пожарной части в Харьковской области: пострадали 8 спасателей.
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