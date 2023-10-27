На Дніпропетровщину у суботу налетить сильний вітер: 17-22 м/с

У суботу, 28 жовтня, на Дніпро та область налетить сильний вітер – пориви сягатимуть 17-22 м/с.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
28 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с; вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
Крім того, завтра у Дніпрі вночі можливий дощ, температура +15°…+13°С; вдень – хмарно, без істотних опадів, температура +18°…+20°С.
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