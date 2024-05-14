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Где сегодня в Днепре снова планово будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня 06:30
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Новости Днепра про Где сегодня в Днепре снова планово будут выключать свет (АДРЕСА)

Сегодня, 14 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • пер. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорожское шоссе: 25, 26-А, 28, 30-Л, 32-Б, 38, 48;
  • ул. Независимости: 27.

А с 8:00 до 20:00 не будет электроэнергии на:

  • ул. Независимости: 8, 14, 18-Б, 20, 22-А, 24, 28, 30, 32.

Об этом сообщили в городском совете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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