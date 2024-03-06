В Украине планируют сократить количество университетов

В Украине хотят сократить количество университетов.

О таких планах рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, пишет Новини.LIVE.

По мнению Гришиной, в Украине много заведений высшего образования и тех, кто выдает диплом о высшем образовании. По состоянию на 2019 год в стране было более полутора тысяч вузов. С тех пор учебных заведений стало меньше, но Минобразования планирует реорганизовать еще ряд вузов.

«Мы уже много лет говорим о том, что в Украине действительно много заведений высшего образования. Поэтому в последние годы постепенно продолжается процесс объединения университетов. Ждать никогда, сейчас война, средств не хватает, как и детей, поэтому нужно скорейшее объединение ЗВО и другой взгляд на инфраструктуру образования», — подчеркнула Гришина.

Однако Гришина говорит, что процесс объединения вузов должен быть более прозрачным, чтобы общество, работники и студенты университетов понимали, как будет проходить реорганизация и что их будет ждать в будущем.

Люди не должны из новостей узнавать, что их университет представлен на объединение. Это люди, зарплаты, стресс — так поступать нельзя, — подытожила Гришина.

Как многие университеты планируют реорганизовать или закрыли, пока не уточняется.

Напомним, ранее в Днепре три университета объединили в один.

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