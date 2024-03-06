В Украине планируют сократить количество университетов

О таких планах рассказала глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, пишет Новини.LIVE.
По мнению Гришиной, в Украине много заведений высшего образования и тех, кто выдает диплом о высшем образовании. По состоянию на 2019 год в стране было более полутора тысяч вузов. С тех пор учебных заведений стало меньше, но Минобразования планирует реорганизовать еще ряд вузов.
«Мы уже много лет говорим о том, что в Украине действительно много заведений высшего образования. Поэтому в последние годы постепенно продолжается процесс объединения университетов. Ждать никогда, сейчас война, средств не хватает, как и детей, поэтому нужно скорейшее объединение ЗВО и другой взгляд на инфраструктуру образования», — подчеркнула Гришина.
Однако Гришина говорит, что процесс объединения вузов должен быть более прозрачным, чтобы общество, работники и студенты университетов понимали, как будет проходить реорганизация и что их будет ждать в будущем.
Люди не должны из новостей узнавать, что их университет представлен на объединение. Это люди, зарплаты, стресс — так поступать нельзя, — подытожила Гришина.
Как многие университеты планируют реорганизовать или закрыли, пока не уточняется.
Напомним, ранее в Днепре три университета объединили в один.
Читайте также:
Автор:
В МОН передумали отменять заочную форму обучения.
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут…
В Украине отменят заочное обучение.
Украинским вузам рекомендуют начать учебный год в офлайн-формате.
Ушел из жизни известный днепровский журналист.
Выходное пособие при увольнении могут получить те сотрудники, которые были уволены с места работы в связи с сокращением штатов или по другим, не зависящим от них причин. В случаях, когда сотрудник уволился по собственному желанию или согласованию сторон претендовать на…
Это событие называют покушением на президента Зеленского.
Котика, который два дня просидел на высоте 9 этажа, сняли с дерева.
Важная информация!
Еще немного прохладный, но уже весенний день или вечер – отличный повод зайти в кондитерскую не только на чашечку кофе или чая, но и попробовать различные десерты – сладкую выпечку, пирожные или кусочек торта. Во многих заведениях есть возможность взять…
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
СБУ в Кривом Роге разоблачила на коллаборационной деятельности двух российских сторонников.
Неравнодушная горожанка помогла разоблачить злоумышленников.
В Днепропетровской области может появиться крематорий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!