Абитуриентов могут не зачислить в университет без документов с «военкомата»: что нужно знать

Абитуриентов могут не принять в университет со старым военным билетом.

В Украине скоро начнется новая вступительная кампания и у нее будет несколько новых «правил», в частности касающихся абитуриентов-мужчин. Теперь высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы, в которых не будет обновленного военного билета.

На это обратила внимание юрист Елена Насеко.

Студенты и раньше должны были сообщать свои учебные заведения о пребывании на военном учете, однако теперь со старым военным билетом документы у абитуриента в приемной комиссии могут не взять. Соответствующая норма прописана в законодательстве.

В то же время члены приемной комиссии могут пойти навстречу поступающему и принять документы при условии, что мужчина посетит ТЦК и обновит персональные данные.

Согласно действующему законодательству, учебные заведения действительно не будут иметь право зачислять на обучение абитуриентов в случае предъявления ими недействующего (устаревшего) военно-учетного документа или с устаревшими данными в таком документе. Однако иногда бывают исключения, когда некоторые учебные заведения принимали с устаревшими данными под обязательство посетить ТЦК в течение определенного срока для замены документа или записи в нем актуальных данных. То есть обновление персональных данных в ТЦК и СП неизбежно, – объяснила юрист Елена Насеко.

Этот вопрос регулируется постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487. Согласно документу государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны:

проверять у граждан во время принятия на работу (обучение) военно-учетный документ;

Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;

доводить до призывников, военнообязанных и резервистов правила военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);

присылать в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений о изменение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Поэтому абитуриенты и студенты должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации. Напомним, это произойдет уже 18 мая.

Обновить персональные данные можно будет следующим образом:

путем личного прибытия в ТЦК и СП;

через ЦНАП;

через электронный кабинет (который должен заработать позже).

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