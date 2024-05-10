У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 році

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький під час прямого етеру в телемарафоні назвав спеціальності, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів цього року.
ТОП популярних спеціальностей майже не змінився:
А ось сфера природничих наук непопулярна. На факультетах фізики, хімії та біології очікується дефіцит кадрів.
“Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія”, – зазначив Винницький.
Винницький зауважує, що у майбутньому, коли почнеться післявоєнна відбудова, буде потреба в інженерах та інших спеціалістах технічних спеціальностей.
Тож МОН сподівається на підвищення популярності відповідних професій”, – додав заступник міністра.
Нагадаємо, ТОП-20 вишів України за версією престижного рейтингу.
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