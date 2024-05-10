Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 році

У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 році

Сьогодні 15:31
просмотров

Назвали ТОП найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів.

Новости Днепра про У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 році

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький під час прямого етеру в телемарафоні назвав спеціальності, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів цього року. 

ТОП популярних спеціальностей майже не змінився:

  • Психологія
  • Комп’ютерні науки
  • Право
  • Економіка
  • Менеджмент

А ось сфера природничих наук непопулярна. На факультетах фізики, хімії та біології очікується дефіцит кадрів. 

“Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія”, – зазначив Винницький.

Винницький зауважує, що у майбутньому, коли почнеться післявоєнна відбудова, буде потреба в інженерах та інших спеціалістах технічних спеціальностей. 

Тож МОН сподівається на підвищення популярності відповідних професій”, – додав заступник міністра.

Нагадаємо, ТОП-20 вишів України за версією престижного рейтингу.

Читайте також:

Новости Днепра про У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 роціУкраїнська Новости Днепра про У Міносвіти спрогнозували, які спеціальності будуть найпопулярнішими під час вступу 2024 роціРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція
    Новини Дніпра
    25.03.2024 09:34
    Абітурієнти з Дніпра можуть зареєструватися на НМТ-2024 за допомогою “Дії”: відеоінструкція

    Відтепер зареєструватися на НМТ-2024 можна за допомогою мобільного застосунку "Дія"!

    В Україні планують скоротити кількість університетів
    новини України
    06.03.2024 15:48
    В Україні планують скоротити кількість університетів

    В Україні хочуть скоротити кількість університетів.

    Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція
    Новини Дніпра
    15.02.2024 17:26
    Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція

    Цього року для вступу до вузу випускники шкіл складатимуть Національний…

    НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників Дніпра
    Новини Дніпра
    26.01.2024 16:17
    НМТ-2024: оприлюднили календар важливих дат для випускників Дніпра

    Для майбутніх абітурієнтів Дніпра оприлюднили календар важливих дат.

    Наверх