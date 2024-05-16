4 предмета та відключення світла: в УЦОЯО розповіли, чого чекати випускникам від НМТ у 2024

Цьогорічний НМТ дещо відрізняється від тестувань попередніх років.

Заступник директора УЦОЯО повідомив, що особливість цьогорічного мультипредметного тесту полягає в тому, що учасники мають складати чотири іспити, замість трьох предметних тестів, як минулого року.

Нині обов’язковими є три предмети: українська мова, математика та історія України, а четвертий предмет на вибір вступника. Про це заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко розповів в ефірі телемарафону.

Цьогорічний іспит випускники писатимуть в один день. Учасники проходять спочатку два предметні тести – українську мову та математику, а після 20 хвилинної перерви пишуть ще два – історію України та обраний предмет.

Терещенко зазначив, що в цьому році на основну сесію зареєструвалося понад 287 тисяч учасників і найпопулярнішим предметом на вибір була англійська мова – майже 115 тисяч вступників обрали саме її.

А потім йде українська література, географія, але природничі дисципліни, на жаль, трішки відстають, – додав він.

Одна із незручностей, які очікують на випускників – відключення світла під час НМТ. Якщо електрики не буде понад дві години, тоді тест перенесуть.

Втім за словами Терещенка очікується, що електроенергію вимикатимуть передусім у вечірній та нічний час, а з 09:00 до 16:00 дня світло буде, тож під час тестування електроенергію не вимикатимуть.

Водночас якщо трапиться непередбачуване відключення світла, то діятимуть за процедурою як під час повітряних тривог.

Якщо світло вимкнули і його не буде 1 чи 2 години, то учасники почекають, на цей час тестування припиняється, блокується, фактично час не вичерпується і коли світло знову буде забезпечене, то учасники можуть повернутися до виконання. Однак, якщо світла не буде впродовж 2,5 годин, то тоді учасники зможуть написати відповідні заяви для того, щоб пройти тестування під час додаткової сесії”, – наголосив Терещенко.

Нагадаємо, тестування проходитиме у дві сесії: з 14 травня по 25 червня – основна; з 11-19 липня – додаткова.

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