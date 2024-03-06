В Україні планують скоротити кількість університетів

В Україні хочуть скоротити кількість університетів.

Про такі плани розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, пише Новини.LIVE.

На думку Гришиної, в Україні забагато закладів вищої освіти і тих, хто видає диплом про вищу освіту. Станом на 2019 рік в країні було понад півтори тисячі ВНЗ. З того часу навчальних закладів поменшало, але Міносвіти планує реорганізувати ще низку вишів.

“Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні справді забагато закладів вищої освіти. Тому в останні роки поступово триває процес об’єднання університетів. Чекати ніколи, зараз війна, коштів не вистачає, як і дітей, тому потрібне якнайшвидше об’єднання ЗВО та інший погляд на інфраструктуру освіти”, — підкреслила Гришина.

Однак Гришина каже, що процес об’єднання вишів має бути прозорішим, аби суспільство, працівники та студенти університетів розуміли, як проходитиме реорганізація та що на них чекатиме.

Люди не мають із новин дізнаватися, що їх університет поданий на обʼєднання. Це люди, зарплати, стрес — так робити не можна, — підсумувала Гришина.

Як багато університетів планують реорганізувати або закрили наразі не уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі три університети об’єднали в один.

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