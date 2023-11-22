В Україні передумали скасовувати “заочку”, але трансформувати її доведеться

У МОН передували скасовувати заочну форму навчання.

Не чіпатимуть і вечірню форму навчання. Однак обидві таки трансформують. Про це на своїй Facebook-сторінці заявив міністр освіти Оксен Лісовий. Посадовець зазначив, що реформа заочного формату навчання викликала найбільше дискусій, тож поки що скасовувати його не будуть. Також у МОН почули всі аргументи освітян та нардепів. Натомість ставимо перед собою завдання трансформувати цю форму навчання таким чином, аби це дійсно було про якість, – зазначив міністр.

Лісовий також повідомив, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Мова йде про свободу обирати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання. Такий підхід також наближає нас до європейських стандартів вищої освіти, зазначає посадовець.

Як працюватиме індивідуальна освітня траєкторія?

За словами Лісового, якщо вступник ще не визначився зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, він чи вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань.

А тоді, наприклад, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту. Важливо – йдеться про можливість, а не обов’язок йти таким шляхом. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть й надалі вступати одразу на неї, – пояснив міністр.

Зміни торкнуться також тривалості навчання, коли студенти самі обиратимуть у якому темпі їм вчитися. Тобто можна закінчити програму за три роки, або навпаки – за п’ять.

Або поєднати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років. Ця зміна стосуватиметься студентів, які навчаються на контрактній основі, – зазначив Лісовий.

Додадуть автономії і для вишів, які зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей (з так званих нерегульованих спеціальностей).

Натомість для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, держава детально визначить вимоги до компетентностей та результатів навчання..

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