У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Зарядіть телефон!

Сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі відключатимуть світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;

вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;

вул. Інженерна: 2-А, 4-А, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-133 (непарні);

вул. Арабатська: 37, 39, 41;

вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;

вул. Переможців: 1, 2;

тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (непарні).

У ДТЕК про проведення робіт не повідомляли.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: