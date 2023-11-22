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У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Сьогодні 07:20
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адреси

Сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі відключатимуть світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
  • вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • вул. Інженерна: 2-А, 4-А, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 119-133 (непарні);
  • вул. Арабатська: 37, 39, 41;
  • вул. Криворізька: 22-40 (парні), 48;
  • вул. Переможців: 1, 2;
  • тупик Криворізький: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (непарні).

У ДТЕК про проведення робіт не повідомляли.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні в деяких будинках не буде електроенергії: усі адресиУкраїнська

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