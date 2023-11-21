У Павлограді патрульні заробляли десятки тисяч гривень за допомогою фейкового Драгера

Деякі павлоградські правоохоронці заробляли на фейкових Драгерах.

У Павлограді викрили групу правоохоронців, які організували схему поборів з водіїв. Як встановили їхні колеги-поліціянти, працівники відділу реагування патрульної поліції брали хабарі, фальсифікуючи результати перевірки на Драгері.

Про ймовірний злочин повідомили на “гарячу лінію” Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними слідства, поліцейські під час перевірки автомобілів на блокпосту деяким водіям пропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, при цьому використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми. Потім пропонували за винагороду не притягати кермувальників до відповідальності за п’яне кермування.

Одного із правоохоронців затримали “на гарячому”, коли той отримував 17 тисяч гривень хабаря. Під час обшуків у нього вилучили понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

Зараз правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, за результатами яких буде надана правова оцінка іншим поліцейським, причетним до правопорушення.

Затриманому готується підозра за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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