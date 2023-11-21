На Дніпропетровщині фельдшер врятував чоловіка, який раптово перестав дихати

Чоловіка госпіталізували до кардіологічного центру у Дніпрі.

Учора, 20 листопада, на лінію “103” надійшов виклик із Петриківського району. Жінка повідомила, що у її 63-річного чоловіка високий артеріальний тиск і біль в грудній клітині.

На виклик відразу виїхали медики. Після збору анамнезу, огляду і обстеження пенсіонеру поставили діагноз «Гострий коронарний синдром». Йому надали екстрену медичну допомогу та вирішили госпіталізувати в спеціалізований кардіологічний центр.

Про це повідомила завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Але у дорозі у пацієнта раптово виникла фібриляція шлуночків, зупинився кровообіг, чоловік втратив свідомість та перестав дихати.

Фельдшер терміново почав реанімаційні заходи: після першого розряду дефібрилятора відновилися синусовий ритм серця, пульс і дихання. Далі без ускладнень хворого довезли в кардіологічний центр у Дніпрі. Професійна робота фельдшера врятувала життя людині, – додала Лариса Биданцева.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік через судоми отримав важку травму голови.

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