Був в АТО та воював у «гарячих» точках: на фронті загинув 34-річний боєць із Дніпропетровщини

19 листопада 2023 року війна обірвала життя 34-річного воїна Ярослава Павленко. Сталося це у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомляє Синельниківська міська рада.
У мирний час Ярослав працював помічником машиніста на залізниці. 2014 року пішов добровольцем в АТО, де і здобув перший бойовий досвід у розвідгрупі. З травня 2022 року служив у лавах Збройних сил України гранатометником у механізованому батальйоні, воював у «гарячих» точках.
Старший солдат з першого дня на фронті і до останнього подиху був вірний Україні, з честю захищав її свободу і незалежність, виборював мирне майбутнє для своїх синів, дітей усієї України, – йдеться у повідомленні.
У воїна залишилися дружина та діти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!
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