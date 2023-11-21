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  • В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

Сегодня 21:22
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Некоторые павлоградские правоохранители зарабатывали на фейковых Драгерах.

Новости Днепра про В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

В Павлограде разоблачили группу правоохранителей, организовавших схему поборов с водителей. Как установили их коллеги-полицейские, работники отдела реагирования патрульной полиции брали взятки, фальсифицируя результаты проверки на Драгере.

О предполагаемом преступлении сообщили на «горячую линию» Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

По данным следствия, полицейские во время проверки автомобилей на блокпосте некоторым водителям предлагали пройти тест на состояние алкогольного опьянения, при этом использовали драгер, который не стоял на балансе в полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы. Затем предлагали за вознаграждение не привлекать водителей к ответственности за пьяное управление.

Новости Днепра про В Павлограде патрульные зарабатывали десятки тысяч гривен с помощью фейкового Драгера

Одного из правоохранителей задержали «на горячем», когда тот получал 17 тысяч гривен взятки. Во время обысков у него изъяли более 400 тысяч гривен, 6 тысяч долларов. Устанавливается происхождение изъятых средств.

Сейчас правоохранители продолжают проводить следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка другим полицейским, причастным к правонарушению.

Задержанному готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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