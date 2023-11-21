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  • На Дніпропетровщині 57-річний чоловік знущався над матір’ю: ображав, лаяв та погрожував

На Дніпропетровщині 57-річний чоловік знущався над матір’ю: ображав, лаяв та погрожував

Сьогодні 09:30
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Чоловіку повідомили про підозру.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 57-річний чоловік знущався над матір'ю: ображав, лаяв та погрожував

У Синельниківському районі 57-річний чоловік систематично вчиняв психологічне насильство над матір’ю: він неодноразово ображав жінку, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, погрожував їй.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Спочатку правоохоронці проводили з кривдником профілактичні бесіди, притягували до відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд стягував із правопорушника штрафи, але це на нього не діяло.

Після чергової сварки, яку син влаштував матері, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 57-річний чоловік знущався над матір'ю: ображав, лаяв та погрожувавУкраїнська

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