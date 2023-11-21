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Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови

Сьогодні 20:44
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У Дніпрі 22 листопада очікується ожеледиця.

Новости Днепра про Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умови

За інформацією Укргідрометцентру, 22 листопада на території Дніпра та області очікується ожеледиця

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголосили по всій Україні.

22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Крім цього, можливо сніжитиме протягом дня, а вночі температура повітря опуститься до -7 градусів морозу. 

Звернути увагу на попередження синоптиків варто не тільки водіям, а й пішоходам, адже на вулиці уже підмерзає позавчорашній сніг, який встиг підтанути. Тож цілком можливо, що завтра у Дніпрі буде черговий людинопад. 

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Новости Днепра про Насувається людинопад: у Дніпрі попередили про небезпечні погодні умовиУкраїнська

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