У Дніпрі демонтували аварійні колони, які будували полонені німці 77 років тому

У Дніпрі демонтували аварійні колони.

Нещодавно жителі Дніпра поскаржилися на аварійні колони, які заважали ходити мешканцям двоповерхового будинку на вулиці Орловській, 37. Як розповіли містяни, дві кам’яні колони були в жахливому стані й могли у будь-яку мить впасти людям на голову. Ситуацію ускладнювало те, що місцеві не могли їх обійти, адже це був чи не єдиний шлях за межі дворика.

Жителі будинку зазначили, що ці колони були частиною дерев’яного паркану, який побудували полонені німці ще в 1946 році – тобто 77 років тому.

Наразі створилася реальна загроза життю для кожного мешканця будинку, вимушеного проходити між цими колонами, які будь-якої миті можуть обрушитися на голови людей, що проходять, – написала дніпрянка Ніна у зверненні до Громадської ради Дніпра.

Днями колони та залишки паркану прибрали співробітники КП Благоустрій.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: