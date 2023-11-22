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В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Сегодня, 22 ноября, в Днепре отключат свет с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;
  • ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • ул. Инженерная: 2-А, 4-А, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • ул. Казака Мамая: 30;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118-Д, 119-133 (нечетные);
  • ул. Арабатская: 37, 39, 41;
  • ул. Криворожская: 22-40 (четные), 48;
  • ул. Победителей: 1, 2;
  • тупик Криворожский: 3, 7, 9, 11-А, 15, 24, 25-41 (нечетные).

В ДТЭК о проведении работ не сообщали.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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