Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У МОН розповіли, чи залишиться “заочка” у вишах Дніпра

Сьогодні 09:30
просмотров

Заочне навчання як форма здобуття вищої освіти залишиться.

Новости Днепра про У МОН розповіли, чи залишиться

Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі Українського радіо.

Проте Міністерство освіти і науки напрацьовуватиме механізми покращення якості заочної освіти. Наприклад, планують використовувати технологічні можливості, які забезпечує дистанційне навчання.

Як не дивно, ковід нам допоміг, тому що розвинулось дистанційне навчання, і структура дистанційного навчання відповідно. Ми можемо ці здобутки за 2–3 роки використати для того, щоб «заочку» зробити більш якісною, ніж вона була до цього, – запевнив Винницький.

Нагадаємо, восени у МОН розмірковували над тим, щоб відмовитися від формату заочної освіти, натомість хотіли запровадити “дистанційку”.

Читайте також:

Новости Днепра про У МОН розповіли, чи залишиться Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 07:40
У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі

Важлива інформація!

У Дніпрі сьогодні не буде світла до 17:00: усі адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У Дніпрі сьогодні не буде світла до 17:00: усі адреси

Підготуйтеся!

“Не матюкайтеся”. Мама скандальної блогерки з Дніпра Алхім взяла участь у “Супербабусі”: як це було
Новини Дніпра
Вчора 22:02
“Не матюкайтеся”. Мама скандальної блогерки з Дніпра Алхім взяла участь у “Супербабусі”: як це було

Глядачів "Супербабусі" здивувала поява мами скандальної блогерки з Дніпра Анни…

Дніпрян попередили про шкідливу розсилку від нібито “СБУ”: куди не варто натискати
Новини Дніпра
Вчора 21:20
Дніпрян попередили про шкідливу розсилку від нібито “СБУ”: куди не варто натискати

Українцям знову розсилають листи від фейкової СБУ.

Наверх