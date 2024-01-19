У МОН розповіли, чи залишиться “заочка” у вишах Дніпра

Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі Українського радіо.
Проте Міністерство освіти і науки напрацьовуватиме механізми покращення якості заочної освіти. Наприклад, планують використовувати технологічні можливості, які забезпечує дистанційне навчання.
Як не дивно, ковід нам допоміг, тому що розвинулось дистанційне навчання, і структура дистанційного навчання відповідно. Ми можемо ці здобутки за 2–3 роки використати для того, щоб «заочку» зробити більш якісною, ніж вона була до цього, – запевнив Винницький.
Нагадаємо, восени у МОН розмірковували над тим, щоб відмовитися від формату заочної освіти, натомість хотіли запровадити “дистанційку”.
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