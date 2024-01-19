У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі

Сьогодні, 19 січня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту через складні погодні умови.
Так, через скупчення води на ділянках на вулиці Західний Шлях та вулиці Данила Галицького, вулиці Трамвайній:
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла до 17:00: усі адреси.
Читайте також:
Автор:
Підготуйтеся!
Глядачів "Супербабусі" здивувала поява мами скандальної блогерки з Дніпра Анни…
Українцям знову розсилають листи від фейкової СБУ.
Бюст палкого прихильника зросійщення України прибрали з центральної площі Верхньодніпровська.