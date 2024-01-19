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У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі

Сьогодні 07:40
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталі

Сьогодні, 19 січня, у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту через складні погодні умови.

Так, через скупчення води на ділянках на вулиці Західний Шлях та вулиці Данила Галицького, вулиці Трамвайній:

  • тимчасово зупинено рух за трамвайними маршрутами №6, №9;
  • трамвайний маршрут №5 курсуватиме по маршруту Трамвайний парк-УДУНТ.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла до 17:00: усі адреси. 

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово не курсують трамваї на лівий берег: деталіУкраїнська

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