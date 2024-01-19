В МОН рассказали, останется ли «заочка» в вузах Днепра

Об этом сказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире Украинского радио.
Однако Министерство образования и науки будет нарабатывать механизмы улучшения качества заочного образования. К примеру, планируют использовать технологические возможности, которые обеспечивает дистанционное обучение.
Как ни странно, ковид нам помог, потому что развилось дистанционное обучение, и структура дистанционного обучения соответственно. Мы можем эти достижения за 2-3 года использовать для того, чтобы «заочку» сделать более качественной, чем она была до этого, — сказал Винницкий.
Напомним, осенью в МОН размышляли над тем, чтобы отказаться от формата заочного образования, вместо хотели ввести «дистанционку».
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