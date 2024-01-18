Днепрян предупредили о вредной рассылке от якобы «СБУ»: куда не стоит нажимать

СБУ предупреждает о фишинговой рассылке якобы от ее имени и призывает не скачивать вредоносные файлы
Рассылка ориентирована в большей степени на органы гос власти. На первый взгляд эти письма кажутся правдоподобными, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ, — говорится в сообщении.
Эти письма содержат вредоносные файлы и приложения, которые при запуске загружают на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, чтобы собирать конфиденциальные данные. Подобные фейковые рассылки могут использоваться российскими спецслужбами для шпионажа и сбора информации.
При получении таких сообщений не перейдите по ссылкам и не загружайте файлы и приложения. Если такое произошло – переустановите операционную систему вашего компьютера и сообщите об этом инциденте СБУ по телефону: 0 800 501 482 и по электронной почте: [email protected]., — говорится в сообщении.
И в общем-то, не стоит открывать ссылки в письмах, отправитель которых вам незнаком.
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