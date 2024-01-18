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  • Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации Украины

Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации Украины

Сегодня 20:48
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Бюст горячего сторонника обрусения Украины убрали с центральной площади Верхнеднепровска.

Новости Днепра про Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации Украины

17 января в Верхнеднепровске Днепропетровской области в рамках декоммунизации убрали бюст украинского советского партийного деятеля Владимира Щербицкого. Об этом сообщил руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергея Волынец.

В Верхнеднепровске наконец-то демонтировали бюст советского партийного деятеля Владимира Щербицкого. Бюст перенесен с центральной площади города в музей, — говорится в сообщении.

Бюст Щербицкого с центральной площади города перенесли в музей.

Новости Днепра про Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации Украины

Кто такой Щербицкий?

Верхнеднепровск – родной город Щербицкого, в котором он родился 17 февраля 1918 года. Являлся первым секретарем ЦК КПУ, членом Политбюро ЦК КПСС; дважды Герой социалистического труда.

Щербицкий был одним из тех, кто отдал приказ замалчивать трагедию на ЧАЕС в 1986 году.

Возглавлял правительство УССР (февраль 1961 г. – июль 1963 г., октябрь 1965 г. – май 1972 г.) Щербицкий был вдохновителем обрусения Украины, активно боролся с диссидентами. Входит в число фигур, подпадающих под закон о декоммунизации.

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Новости Днепра про Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации УкраиныРусский

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