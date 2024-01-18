Из центра города на Днепропетровщине убрали бюст горячего поклонника русификации Украины

17 января в Верхнеднепровске Днепропетровской области в рамках декоммунизации убрали бюст украинского советского партийного деятеля Владимира Щербицкого. Об этом сообщил руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергея Волынец.
В Верхнеднепровске наконец-то демонтировали бюст советского партийного деятеля Владимира Щербицкого. Бюст перенесен с центральной площади города в музей, — говорится в сообщении.
Бюст Щербицкого с центральной площади города перенесли в музей.
Верхнеднепровск – родной город Щербицкого, в котором он родился 17 февраля 1918 года. Являлся первым секретарем ЦК КПУ, членом Политбюро ЦК КПСС; дважды Герой социалистического труда.
Щербицкий был одним из тех, кто отдал приказ замалчивать трагедию на ЧАЕС в 1986 году.
Возглавлял правительство УССР (февраль 1961 г. – июль 1963 г., октябрь 1965 г. – май 1972 г.) Щербицкий был вдохновителем обрусения Украины, активно боролся с диссидентами. Входит в число фигур, подпадающих под закон о декоммунизации.
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