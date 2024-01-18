В Днепре возле оперного театра избили актера из другого города

Как сообщили на странице Черниговского областного академического музыкально-драматичного театра им. Т. Шевченко, в котором и играет Николай, он выгружал костюмы из служебного автобуса – так получилось, что транспорт перекрыл заезд. В этот момент подъехал директор днепровского оперного театра Константин Пинчук.
Из машины вышли два человека – директор театра и неизвестный мужчина. В грубой форме потребовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда их требования не были выполнены, директор, опять же в грубой форме, попросил Николая Лемешко позвать водителя. Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями. За это Николай получил удар в лицо от директора оперного театра Пинчука Константина, — сообщили представители черниговского театра.
После инцидента на место вызвали полицию.
Во время дачи показаний к свидетелям и потерпевшему подъехал другой автомобиль с неизвестным мужчиной за рулем. Мужчина стал угрожать физической расправой всем присутствующим, на что нацполиция не отреагировала, хотя все происходило перед ними. По факту избиения ведется расследование, — добавили в черниговском театре.
В полиции Днепра журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.
Мы позвонили в администрацию днепровского театра по номеру, что указан на сайте. Главный администратор ответила, что не может прокомментировать этот инцидент.
Сам Константин Пинчук тоже пока не комментировал это происшествие.
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