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В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Сегодня 12:14
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Несмотря на то, что на улице +4 и оттепели, днепровские рыбаки испытывают свою удачу посреди реки.

Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

На Сичеславской Набережной заметили смельчаков, которые, несмотря на оттепель, выбрались на лед, чтобы порыбачить.

В поисках свежей рыбки острых ощущений. Набережная. На улице +4℃, – комментируют ситуацию горожане.

На фото видно, что лед начал таять, но это не остановило пятерых мужчин, вышедших на рыбалку. К счастью, пока сообщений о том, что кто-то провалился под воду, нет, однако не можем не предупредить об опасности.

Спасатели призывают горожан не рисковать своей жизнью и не выходить на лед, даже если вы уверены, что он крепкий и не провалится.

Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Заметим, что рыбаки выходили на лед почти каждый день, как только начались морозы и водоемы покрылись льдом. Началось все на ж/м Ломовский, где любители рыбалки штурмовали местный пруд.

На Победе традиционно собирались на льду и дети, и взрослые. Зимние развлечения сняли местные и выложили фото в Facebook-сообществе.

Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Напомним, ранее мы сообщали, что на Ломовском кто-то поставил палатку посреди замерзшей реки.

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Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди рекиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди рекиРусский

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