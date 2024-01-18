В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

На Сичеславской Набережной заметили смельчаков, которые, несмотря на оттепель, выбрались на лед, чтобы порыбачить.
В поисках
свежей рыбкиострых ощущений. Набережная. На улице +4℃, – комментируют ситуацию горожане.
На фото видно, что лед начал таять, но это не остановило пятерых мужчин, вышедших на рыбалку. К счастью, пока сообщений о том, что кто-то провалился под воду, нет, однако не можем не предупредить об опасности.
Спасатели призывают горожан не рисковать своей жизнью и не выходить на лед, даже если вы уверены, что он крепкий и не провалится.
Заметим, что рыбаки выходили на лед почти каждый день, как только начались морозы и водоемы покрылись льдом. Началось все на ж/м Ломовский, где любители рыбалки штурмовали местный пруд.
На Победе традиционно собирались на льду и дети, и взрослые. Зимние развлечения сняли местные и выложили фото в Facebook-сообществе.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Ломовском кто-то поставил палатку посреди замерзшей реки.
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