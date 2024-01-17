На трассе Днепр — Кривой Рог, из врезавшегося в забор авто, на дорогу вылилось токсичное вещество

Вечером 17 января на трассе Кривой Рог – Днепр произошло ДТП. Грузовик врезался в отбойник вблизи села Кринички. В результате ДТП на дорогу вылилось неизвестное вещество. Как сообщили в ГСЧС, произошла разгерметизация одноатомного газа аргоном.
Приехав на место происшествия, спасатели установили, что водитель грузового автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и перекинулся. В результате ДТП произошла разгерметизация газа, ориентировочно, аргона на площади 4 квадратных метра.
Больше никто не пострадал. Водитель после осмотра работниками экстренной медицинской помощи отказался от госпитализации.
Для справки: аргон – это нетоксичный и невзрывоопасный газ, но представляет опасность для жизни. Вдыхая значительное количество этого газа, человек мгновенно падает в обморок и через несколько минут, если не оказать пострадавшему необходимую помощь, наступает смерть.
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