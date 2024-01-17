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Ушел из жизни легендарный журналист из Днепропетровщины

Сегодня 21:34
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Светлая память.

Новости Днепра про Ушел из жизни легендарный журналист из Днепропетровщины

В Покрове умер Николай Кажукал – легендарный медийщик, который был одним из основателей региональной журналистики в родном городке. Николай закладывал основу важного дела в городе горняков. О печальном известии сообщили в местном сообществе.

Николай Васильевич начинал карьеру как робкор, вместе с изданиями, которые стали его жизнью. Коллеги говорят, что журналист был ребенком войны, отец которого воевал во время Второй Мировой. Сам Николай рос с книгой в руках, что и отразилось на выборе будущей профессии.

В начале 70-х Николай Васильевич начал работать в редакции газеты «За Марганец» штатным работником, а с начала 80-х возглавил ее. Статьи журналиста печатали и областные издания, которые для тех времен были незаурядным достижением.

Ряд региональных журналистов учились у Николая Васильевича.

Именно опыт господина Николая, его видение, талант мастера слова стали незаменимыми при формировании первой городской газеты, куда его пригласили редактором. В непростые 90-е зарождалось издание «Казацкая вежа», чье появление стало знаковым событием города, – говорится в сообщении.

Коллеги говорят, что Николай Кажукал оставил после себя огромное творческое наследие и добрую память.

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