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  • У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

Сьогодні 12:14
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Попри те, що на вулиці +4 і відлига, дніпровські рибалки випробовують свою вдачу посеред річки.

Новости Днепра про У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

На Січеславській Набережній помітили відчайдухів, які попри відлигу вибралися на кригу, аби порибалити.

В пошуках свіжої рибки гострих відчуттів. Набережна. На вулиці +4℃, – коментують ситуацію містяни.

На фото видно, що крига почала танути, але це не зупинило п’ятьох чоловіків, які вийшли на риболовлю. На щастя, поки що повідомлень про те, що хтось провалився під воду немає, однак не можемо не попередити про небезпеку. 

Рятувальники закликають містян не ризикувати своїм життям та не виходити на лід, навіть якщо ви впевнені, що крига міцна і не провалиться. 

Новости Днепра про У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

Зауважимо, що рибалки виходили на кригу майже кожного дня, як тільки розпочалися морози й водойми вкрилися льодом. Розпочалося все на ж/м Ломівський, де любителі риболовлі штурмували місцевий ставок.

На Перемозі традиційно збиралися на кризі й діти, й дорослі. Зимові розваги зафільмували місцеві та виклали фото у Facebook-спільноті. 

Новости Днепра про У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

Новости Днепра про У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред ріки

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Ломівському хтось поставив намет посеред замерзлої річки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі рибалки-відчайдухи в +4 випробовують на міцність кригу посеред рікиУкраїнська

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