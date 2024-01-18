Пішла з дому та не повернулась: у Дніпрі поліція розшукує 16-річну дівчину

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Поліція Дніпра розшукує 16-річну Раду Спицьку.

17 січня близько 13:00 дівчина пішла з дому та на теперішній час не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 168 см, худорлява, волосся русяве довге, очі блакитні.

Була одягнута: в’язана бордова шапка, чорний пуховик до колін, чорний гольф, джинси сині, чоботи чорні, сумка-клатч кольору хакі.

Якщо ви бачили Раду чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (097) 138 78 37, (067)708 30 94, 102, (093) 753 55 81.

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