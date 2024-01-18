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  • Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава

Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава

Сьогодні 10:00
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Вічна пам'ять Герою!

Новости Днепра про Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава

14 січня під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Бахмут Донецької області загинув старший солдат Національної гвардії України Сергій Ткач.

Про це повідомив Олег Гапіч, начальник Кам’янської районної державної адміністрації.

Сергія у грудні 2022 року мобілізували до лав Національної гвардії України. Він проходив службу на посаді навідника-оператора взводу оперативного призначення одного з батальйонів Нацгвардії.

У нього залишилася дружина.

Попрощаються з воїном 18 січня у Верхньодніпровську. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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Новости Днепра про Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна славаУкраїнська

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