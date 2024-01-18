Під Бахмутом загинув захисник з Дніпропетровщини Сергій Ткач: вічна слава

Вічна пам'ять Герою!

14 січня під час виконання бойового завдання поблизу н. п. Бахмут Донецької області загинув старший солдат Національної гвардії України Сергій Ткач.

Про це повідомив Олег Гапіч, начальник Кам’янської районної державної адміністрації.

Сергія у грудні 2022 року мобілізували до лав Національної гвардії України. Він проходив службу на посаді навідника-оператора взводу оперативного призначення одного з батальйонів Нацгвардії.

У нього залишилася дружина.

Попрощаються з воїном 18 січня у Верхньодніпровську. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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