Після тижневих морозів рибалки в Дніпрі “штурмують” замерзлі водойми

У Дніпрі рибалки повиходили на кригу після тижневих морозів.

Дніпровських рибалок не зупиняють ні спека влітку, ні тонка крига взимку. Любителі “тихого” водного полювання вибралися на водойми у місті, аби зловити кілька карасиків. Як повідомляють місцеві у спільноті на Facebook “Райончик”, на ж/м Ломівський після тижня морозів, десятки чоловіків вийшли на кригу.

Рибалки хвастаються своїм немалим уловом, який вдалося дістати за кілька годин перебування на воді. Відео відзняте 11 січня, коли у Дніпрі після сильних морозів була короткочасна відлига і температура повітря піднялася з -12 до -2.

Водойма на Ломівському досить мілка, тому тут крига промерзла швидче ніж у річці, однак товщина льоду не настільки безпечна.

У патрульній поліції нагадали про небезпеку перебування на водоймах, які тільки-но вкрилися кригою.

Варто пам’ятати:

вода замерзає нерівномірно. Біля берегів зазвичай лід товщий, ніж на середині водойми;

саме там існує ризик, що крига не витримає ваги людини, і вона опиниться у воді, а течія може затягти її під лід;

ніколи не відпускайте дітей на прогулянку до зимової водойми без нагляду;

якщо хтось провалився під лід — надавати допомогу можна лише, коли ви впевнені у своїй власні безпеці та силі. Якщо ні — кличте на допомогу, телефонуйте 102 чи 101;

Також не варто на замерзлих водоймах грати в хокей чи кататися на ковзанах.

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