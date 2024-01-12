Після тижневих морозів рибалки в Дніпрі “штурмують” замерзлі водойми

Дніпровських рибалок не зупиняють ні спека влітку, ні тонка крига взимку. Любителі “тихого” водного полювання вибралися на водойми у місті, аби зловити кілька карасиків. Як повідомляють місцеві у спільноті на Facebook “Райончик”, на ж/м Ломівський після тижня морозів, десятки чоловіків вийшли на кригу.
Рибалки хвастаються своїм немалим уловом, який вдалося дістати за кілька годин перебування на воді. Відео відзняте 11 січня, коли у Дніпрі після сильних морозів була короткочасна відлига і температура повітря піднялася з -12 до -2.
Водойма на Ломівському досить мілка, тому тут крига промерзла швидче ніж у річці, однак товщина льоду не настільки безпечна.
У патрульній поліції нагадали про небезпеку перебування на водоймах, які тільки-но вкрилися кригою.
Варто пам’ятати:
Також не варто на замерзлих водоймах грати в хокей чи кататися на ковзанах.
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