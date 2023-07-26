У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
На місце викликали правоохоронців та медиків.
Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. У правоохоронних органах зазначили, що, попередньо, на тілі немає тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Слідчі дії тривають.
Чутливе фото!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік.
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