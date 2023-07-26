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  • У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції

У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції

Сьогодні 10:31
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У Дніпрі учора, 25 липня, на Сонячній Набережній (раніше - Малиновського) на берегу річки знайшли мертвого рибалку.

Новости Днепра про У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На місце викликали правоохоронців та медиків.

Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. У правоохоронних органах зазначили, що, попередньо, на тілі немає тілесних ушкоджень. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчі дії тривають.

Чутливе фото!!!

Новости Днепра про У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік.

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Новости Днепра про У Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліціїУкраїнська

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