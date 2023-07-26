На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Учора, 25 липня, на вулиці Медовій у Кривому Розі горів двоповерховий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:36.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з даху двоповерхового житлового будинку вибивається полум’я. ДСНС-ники потрапили всередину будинку та приступили до ліквідації вогню.

Що саме стало причиною займання – у ДСНС не повідомили. Але як пише місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”, причиною пожежі став аварійний провід, який обірвався та впав на дах.

Пожежу локалізували о 20:07 та ліквідували о 20:27.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на другому поверсі, дах та перекриття. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів.

Читайте також:

Українська

Автор: