На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:36.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з даху двоповерхового житлового будинку вибивається полум’я. ДСНС-ники потрапили всередину будинку та приступили до ліквідації вогню.
Що саме стало причиною займання – у ДСНС не повідомили. Але як пише місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”, причиною пожежі став аварійний провід, який обірвався та впав на дах.
Пожежу локалізували о 20:07 та ліквідували о 20:27.
Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на другому поверсі, дах та перекриття. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів.
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