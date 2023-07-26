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  • На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Сьогодні 09:00
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Учора, 25 липня, на вулиці Медовій у Кривому Розі горів двоповерховий будинок.

Новости Днепра про На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 19:36.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з даху двоповерхового житлового будинку вибивається полум’я. ДСНС-ники потрапили всередину будинку та приступили до ліквідації вогню.

Що саме стало причиною займання – у ДСНС не повідомили. Але як пише місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”, причиною пожежі став аварійний провід, який обірвався та впав на дах.

Пожежу локалізували о 20:07 та ліквідували о 20:27.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на другому поверсі, дах та перекриття. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Новости Днепра про На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинок

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів.

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Новости Днепра про На дах впав аварійний провід: у Кривому Розі горів двоповерховий будинокУкраїнська

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