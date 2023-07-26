В Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: нардеп назвав терміни

Наразі вони діють до 18 серпня.

Найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Це буде вже восьме голосування Верховної Ради за воєнний стан з початку війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп нагадав, що востаннє за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні парламентарі голосували у травні. Відтак, вони діють до 18 серпня.

Скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року, – зазначив Железняк.

Він також зауважив, що спочатку президент має подати до Ради відповідні укази, які затвердить профільний комітет (з питань оборони) та за які потім проголосують у сесійній залі нардепи. Для ухвалення відповідного рішення необхідно набрати понад 226 голосів народних обранців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових: місця будуть завжди.

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