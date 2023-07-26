Наковталися таблеток: у Кривому Розі підліток та бабуся намагалися звести рахунки з життям

За добу у Кривому Розі зафіксували дві спроби самогубства.

Там 15-річна дівчина та 85-річна жінка намагалися звести рахунки з життям, наковтавшись таблеток.

На щастя, їх вдалося врятувати.

Про це повідомила медик Тетяна Романчук.

Працівники швидкої надали медичну допомогу бабусі та дівчинці з гострими отруєннями і доправили їх до лікарні.

Причини, що доводять людину до самогубства, можуть бути будь-якими. І в цих конкретних випадках – це небажання жити людини похилого віку та непорозуміння з батьками у дитини. Наголошую – причини різні, але вони призводять до зриву емоційного стану у таких людей. Звертайте увагу на своїх рідних та близьких, приділяйте більше уваги дітям та людям похилого віку. Можливо, це дасть змогу попередити такі сумні і небезпечні випадки, – зазначила медик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з мосту на Монастирський острів зістрибнув чоловік: відео моменту.

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